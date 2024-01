Stiri pe aceeasi tema

- „Japonia este interesata de dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) si de construirea magistralei 6 de metrou din Bucuresti, pana la aeroportul «Henri Coanda» din Otopeni”, a spus Nicolae Ciuca. Aceasta veste vine dupa ce presedintele Senatului a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul…

- Presedintele Senatului Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul Japoniei in Romania Hiroshi Ueda, care isi incheie mandatul sau la Bucuresti. Liderul PNL a subliniat ca legaturile bilaterale s-au intensificat considerabil, in ultimul an, in zona economica, dar si pe partea politica,…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. „Iubirea de tara sta in inima si in fapta. Suntem datori sa veghem destinul acestei tari, oricat de tulburi ar fi vremurile pe care le traim. Pentru copiii nostri, pentru frumusetea si bogatia pamantului romanesc,…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca indeamna, in mesajul transmis joi, de Sfantul Andrei, sa ne inspiram din exemplul acestuia, sa fim curajosi si intelepti si sa lucram impreuna pentru binele comun, cu credinta.”Il praznuim astazi pe Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, cel care…

- Nicolae Ciuca a anunțat pe Facebook modificarile privind limitarea folosirii de cash:"Am avut, astazi, la nivelul conducerii Coaliției o analiza aplicata asupra masurii privind plațile in numerar. In urma dialogului nostru, am convenit o serie de modificari necesare, care sa contribuie la protejarea…

- La implinirea a 78 de la fondarea ONU, Nicolae Ciuca apreciaza ca aceasta organizatie internationala a ramas „un factor vital de echilibru, care lupta constant pentru bunastarea si pacea globala”. „Celebram astazi implinirea a 78 de ani de cand pacea, cooperarea si dialogul au devenit coordonatele…

- Pentru Romania, Kazahstan este un partener-cheie din Asia Centrala, a spus presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, care a precizat, de asemenea, ca prezinta un interes economic deosebit din punctul de vedere al importurilor necesare sectorului energetic. In intalnirea cu ambasadorul Republicii Kazahstan…