COVID-19 ar putea deveni istorie. Japonezii au facut o pastila care elimina rapid coronavirusul! Un tratament experimental de la Shionogi & Co Ltd a demonstrat ca elimina rapid virusul care provoaca COVID-19, potrivit unor noi date, a declarat duminica producatorul japonez de medicamente, citat de Reuters. Pastila, S-217622, „a demonstrat o eliminare rapida a virusului […] Articolul Japonezii au facut o pastila care elimina rapid coronavirusul! apare prima data in Observator de Argeș .