Stiri pe aceeasi tema

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local. Compania are un rol semnificativ in dezvoltarea medicamentelor de noua generație, cat și in identificarea si crearea soluțiilor concrete pentru a facilita accesul pacienților romani la acestea.

- Janssen, companie farmaceutica a Johnson&Johnson Romania, aniverseaza 25 de ani de prezența pe plan local, fiind una dintre primele companii multinationale care si-au deschis biroul in tara noastra. Cu un portofoliu local de peste 30 de medicamente inovatoare, compania Janssen are un rol semnificativ…

- Valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania s-a ridicat la 3,78 miliarde lei in primul trimestru din 2018, in crestere cu 17,3% fata de trimestrul I din 2017, potrivit unui studiu al Cegedim, citat de Agerpres.

- Lanțul internațional de farmacii Dr. Max, reprezentat de Penta Investments, a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru achiziția A&D Pharma Group, prin intermediul GLEBI HOLDINGS PLC. In urma deciziei Consiliului Concurenței, Dr. Max va deveni acționar majoritar al A&D Pharma Group.

- Grupul Farmexim, din care fac parte lantul de farmacii Help Net si distribuitorul de medicamente Farmexim, a fost cumparat de gigantul german Phoenix, cu activitati in distributia si retailul farma in 26 de tari din Europa intr-o tranzactie cu o valoare estimata de ZF la peste 100 mil. euro.

- Omul de afaceri Ovidiu Buluc, unul dintre cei mai bogați romani, conform Top 300 Capital, a incheiat negocierile cu grupul Phoenix (Germania) pentru vanzarea companiei Farmexim, cu afaceri de aproximativ 400 milioane de euro, și a lanțului de farmacii HelpNet.

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…