Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20% dintre elevii din judetul Vaslui pentru care familiile primeau alocatie de sustinere au lipsit nemotivat de la cursuri in semestrul al II-lea al anului scolar care s-a incheiat. Autoritatile au decis astfel ca parintii acestor copii sa nu mai beneficieze de ajutor in viitorul an scolar.…

- Turistii care achizitioneaza sejururi pe litoral pot avea asigurate riscurile impotriva Covid-19 atat in cazul imbolnavirilor, cat si in cazul in care un membru al familiei este suspect de coronavirus si este obligat sa intre in carantina. Daca turistul se imbolnaveste de Covid-19 in timpul calatoriei,…

- „Am constatat in acest an ca unii romani au renuntat sa rezerve sejururi la mare de teama ca, in cazul nefericit al infectarii cu COVID-19 al unui membru al familiei, vor fi nevoiti sa renunte la vacante si vor pierde banii. Din acest motiv si, in plus, pentru ca nu ne dorim ca unii turisti sa lase…

- Guvernul a decis astazi sa acorde alte 100 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru agricultorii care au avut de suferit din cauza secetei. Banii au fost alocați din Fondul de intervenție al Guvernului și sintun supliment la cele 200 de milioane de lei deja virați pentru ajutorul financiar…

- În anumite cazuri, bursele susțin și copii care urmeaza facultatea. Valoarea unei burse este de 500 de RON, în fiecare luna, timp de un an de zile. Începând cu anul 2018 au fost oferite, timp de un an, 15 burse pentru educație MagiCAMP. Tratamentul oncologic dureaza…

- Viorel Fleser, elev al Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a luat startul joi dimineața, alaturi de antrenorul sau Istvan Szokolszky, in maratonul Apuseni4Ultra, o competiție organizata pentru o cauza nobila – copiii de la Centru de recuperare „Maria Beatrice”. In perioada 30…

- Angajatii firmelor inchise de autoritati din cauza cazurilor de Covid ar putea primi bani de la stat, din fondurile destinate somajului tehnic, a anuntat vineri ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- In fiecare zi, noi companii se alatura listei celor care au decis sa „pedepseasca” Facebook, acuzand-o de proasta moderare a dezinformarilor și conținutului care indeamna la ura și violența de pe platforma, scrie Playtech.ro . Peste 500 de companii care afișau, in mod obișnuit, reclame pe platforma…