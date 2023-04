Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 aprilie, jandarmii vranceni au fost prezenți la Liceul ,,Simion Mehedinți” din comuna Vidra, unde au desfașurat activitați de prevenire și informare, cu peste 100 de elevi. In timpul intalnirii, tinerii au aflat de la jandarmi cum poate fi evitat fenomenul de bullying, dar și cum poate fi…

- Sangele inseamna viața, iar conștientizarea importanței donarii de sange este una dintre principalele misiuni ale reprezentanților Centrului de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea. In intervalul 3 -7 aprilie 2023, s-a desfașurat ,,Campania Naționala de Donare de Sange «Donator cu donator, dam o mana de…

- Primaria Soveja a demarat o acțiune de ecologizare la nivelul localitații, la care au participat angajați ai primariei, cadre didactice de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți”. S-a acționat in mai multe zone, cum ar fi Stațiune, Punga și zona centru, urmand ca in perioada urmatoare sa fie desfașurate…

- Astazi, 07 martie 2023, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și cei din cadrul Poliției Municipiului Focșani au desfașurat activitați, in municipiul Focșani, ce au avut ca scop prevenirea violenței domestice. Astfel, pe langa marțișoare și flori, polițiștii au oferit doamnelor…

- In perioada 20 – 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au acționat, impreuna cu specialisti silvici din cadrul Garzii Forestiere Focsani pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale asociate domeniului silvic. Astfel, din cele 112 controale efectuate, 6 au…

- Elevii insoțiți de cadrele didactice pot vizita gratuit, in saptamana „Școala Altfel”, Mausoleele Eroilor din Focșani, Marașești, Maraști, Soveja, Muzeul Unirii din Focșani, Secția de Științe ale Naturii din Focșani, Casa Memoriala „Ion Roata” din Campuri, Muzeul Memorial „Al. Vlahuța” de la Dragosloveni,…

- Și in aceasta noapte, polițiștii vranceni vor fi in serviciu, atat cu efectivele de poliție rutiera și de ordine publica, dar și cu rezervele de intervenție constituite anticipat in vederea suplimentarii dispozitivului de acțiune. Polițiștii vor acționa in continuare pe arterele rutiere sau in zonele…