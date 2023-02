Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani din Alba vor fi la datorie in stațiunile și pe traseele turistice din județ, in weekend-ul ce urmeaza. Aceștia vor asigura masurile de ordine publica la „Serbarile Zapezii – 2023” de la Arieșeni. In perioada 18- 19 februarie, jandarmii montani ai Jandarmeriei Alba se vor afla in zona…

- Jandarmii montani din Alba, la datorie in stațiunile și pe traseele turistice din județ: Vor asigura masurile de ordine publica la „Serbarile Zapezii” de la Arieșeni Jandarmii montani din Alba vor fi la datorie in stațiunile și pe traseele turistice din județ, in weekend-ul ce urmeaza. Aceștia vor asigura…

- Și in acest sfarșit de saptamana, jandarmii montani maramureșeni vor fi prezenți in stațiunile montane și pe traseele turistice adiacente pentru prevenirea evenimentelor nedorite, fiind pregatiti sa acorde sprijin turiștilor care iși vor petrece acest sfarșit de saptamana la munte. Pentru siguranța…

- Jandarmii montani bacauani sunt o prezența activa in stațiunea Slanic Moldova și pe traseele turistice, fiind pregatiti sa acorde sprijin turiștilor si sa intervina atunci cand situatia o va impune. Jandarmii montani sfatuiesc turistii, care aleg sa petreaca acest sfarsit de saptamana la munte, sa se…

- Cu ocazia Bobotezei si a Craciunului de rit vechi, jandarmii maramureseni sunt la datorie pentru desfasurarea in conditii de siguranta a manifestarilor organizate si desfasurate in aceasta perioada pe raza judetului nostru. Pentru ca aceste evenimente sa se desfasoare in conditii de siguranta, jandarmii…

- Jandarmii brileni vor asigura msurile de ordine public la manifestrile religioase dedicate Srbtorii &bdquoBotezului Domnului&rdquo care se vor desfura vineri 6 ianuarie 2023 atât în municipiul Brila cât i în alte cinci localiti din jude.În municipiu mai multe echipaje de jan...

- Astazi, 30 noiembrie a.c., peste 250 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta vor asigura masurile de ordine la Manastirea ,,Pestera Sf. Apostol Andrei din comuna Ion Corvin unde va avea loc ceremonialul religios…

- Jandarmii montani maramureșeni sunt la datorie și in perioada 30 noiembrie-4 decembrie, pregatiți sa execute misiuni de mentinere a ordinii publice pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor in statiunile montane si pe traseele turistice, precum și sa acționeze pentru cautarea si salvarea persoanelor…