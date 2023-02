Jandarmii continuă activitățile de prevenire în școli In cursul acestei saptamani, mai mulți elevi din orașele Sebeș și Cugir au primit vizita jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, care au desfașurat activitați preventiv-educative pe linia faptelor antisociale. Elevilor le-au fost prezentate principalele infracțiuni sau acte antisociale savarșite de catre copii, consecințele legale, sociale și morale ale acestor fapte, cat și combaterea fenomenului de bullying in randul elevilor. De asemenea, elevii au fost informați cu privire la acțiunile pe care jandarmii le desfașoara și li s-au adus la cunoștința implicațiile… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

Sursa articol si foto: albaiulianul.ro

