Jandarmi sătmăreni pregătiți pentru acordarea primului ajutor Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, a treia serie de cursanți formata din jandarmi satmareni care incadreaza domeniul operativ și-a conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj. Ramona Ardelean – coordonator SMURD Satu Mare i-a instruit pe jandarmii satmareni și le-a oferit informații de baza despre modul de acțiune in situații care sa necesite prim ajutor imediat. Sesiunea a constat atat in pregatire teoretica, cat si practica, fiind exersate manevrele de resuscitare in caz… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

