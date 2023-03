Jandarmi bucureșteni împușcați într-o misiune: o armă s-a descărcat din greșeală Doi jandarmi au fost raniți dupa ce o arma s-a descarcat din greșeala. Incidentul a avut loc intre localitațile Glina și Pantelimon, in timpul unei misiuni, informeaza Mediafax. Potrivit Jandarmeriei, jandarmii se aflau in misune de patrulare in apropierea centurii orașului București. Ei au observat mai multe persoane care furau fier de pe un teren viran și au incercat sa le opreasca. Un jandarm a tras mai multe focuri de avertisment și, ulterior, a revenit in autospeciala, intenționand sa-și asigure arma.a Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Arma s-a descarcat dupa participarea jandarmilor la o interventie in cadrul careia unul dintre ei a tras cu arma in plan vertical pentru a opri mai multe persoane care furau fier. Un jandarm s-a ranit la mana dupa descarcarea armei, iar glonțul a ricoșat și l-a ranit pe al doilea in abdoment, potrivit…

- Doi jandarmi au fost raniti noaptea trecuta dupa ce s au impuscat din greseala cu armamentul din dotare. Incidentul a avut loc in timp ce incercau sa prinda suspecti de fur de fier vechi. Potrivit unui comunicat al IJJ ilfov se confirma producerea acestui incident in care au fost implicati doi jandarmi…

