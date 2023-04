Stiri pe aceeasi tema

- Fiul regelui Chartles al III-lea poate pierde tot, dupa ce a recunoscut ca a consumat substanțe interzise. Chair avocatul prințului Harry a preizat ca acesta risca probleme uriașe dupa aceasta intamplare. Mai mult decat atat, prințul ar putea fi exilat din SUA.

- Trei jandarmi din Bucuresti sunt cercetati disciplinar in urma incidentului in care o masina parcata neregulamentar, in zona Cotroceni, a fost zgariata intentionat de soferul unei autospeciale a Jandarmeriei Capitalei. ”Exista suspiciuni rezonabile privind savarsirea unor fapte de natura penala, in…

- Jandarmeria Bucuresti a anuntat vineri, 24 februarie ca angajatii unitatii militare care au zgariat o masina parcata neregulamentar in zona Cotroceni din Capitala sunt cercetati disciplinar. Un sofer a facut publice imaginile in care o persoana din autoutilitara de jandarmerie ii zgarie autoturismul.Jandarmeria…

- Mașina, parcata neregulamentar in zona Cotroceni, a fost zgariata intentionat de soferul unei autospeciale a Jandarmeriei Capitalei. Jandarmeria București transmite ca „exista suspiciuni rezonabile” ca s-a savarșit o fapta penala, potrivit News.ro . Totodata, Jandarmeria a anunțat ca va sesiza Parchetul…

- Un fost deținut pus in libertate in vara anului 2021 are toate „șansele” sa se intoarca in spatele gratiilor, in urma unui scandal pe care l-a provocat in Penitenciarul Focșani cand a amenințat un agent de poliție penitenciara ca „ii va impraștia creierii pe jos”. Incidentul a avut loc in contextul…

- Acțiuni de control privind verficarea modului in care se respecta prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice Articolele pirotehnice iși gasesc o larga aplicabilitate cu ocazia diferitelor evenimente și festivitați, fapt ce a facut pe plan mondial sa apara mai multe firme producatoare.…

- Polițiștii din Gherla aflați in misiune au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar. La testare, acesta a ieșit pozitiv la substanțe interzise. La data de 7 ianuarie, in jurul orei 00.20, polițiștii municipiului Gherla au oprit pe strada Liviu Rebreanu, un autoturism condus de un tanar…