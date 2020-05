Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Jandarmeriei sustin ca este vorba despre o neințelegere și ca toate sumele au fost achitate. "Institutia noastra si-a indeplinit obligatiile stabilite de catre instantele de judecata privind plata cheltuielilor de judecata anterior emiterii dosarelor de executare silita. Precizam…

- Jandarmeria București are conturile blocate, pentru ca nu a platit cheltuielile de judecata in procesele cu protestatarii, susțin reprezentanții celor care au contestat in instanța amenzile primite....

- Se intampla in plina stare de urgența, in Romania. Jandarmeria București are conturile blocate, pentru ca nu a platit cheltuielile de judecata in procesele cu protestatarii, susțin reprezentanții celor care au contestat in instanța amenzile primite. Reprezentanții instituției spun ca este o neințelegere…

- Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta. Fac exceptie cauzele de urgenta deosebita, apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze:…

- UPDATE – Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta. Fac exceptie cauzele de urgenta deosebita, apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor…

- Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta. Fac exceptie cauzele de urgenta deosebita, apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a…

- Lovitura de ultima ora pentru familia Macesanu, in dosarul Caracal! Parintii Alexandrei sunt obligati de instanta sa achite cheltuielile de judecata in procesul cu Gheorghe Dinca. Decizia vine in contextul in care magistratii au respins ca nefondata cererea de stramutare de la Tribunalul Olt a dosarului…

- Mare atentie nu intarziati foarte mult cu plata amenzilor sau a taxelor locale. Directia de Finante Publice blocheaza conturile bancare si pentru o datorie de numai 100 de lei. In mai putin de doua luni, aproape 2.000 de gorjeni s-au ales cu conturil...