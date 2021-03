Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza…

- Organizatorii manifestatiilor de sambata din Piata Victoriei si Piata Universitatii vor fi amendat pentru ca nu au luat masuri astfel incat sa nu fie depasit numarul maxim de 100 de participanti, a precizat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Potrivit Digi24 , protestul a fost condus de senatoarea Diana Șoșoaca. Manifestanții au fluturat steaguri și pancarte, iar pe baloanele…

- Mai multe adunari publice sunt anuntate pentru sambata in Capitala, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti recomandand participantilor sa pastreze distanta fizica fata de celelalte persoane si sa poarte in mod corespunzator masca sanitara de protectie. Potrivit unui comunicat…

