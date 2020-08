Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana distribuie maști și gel antibacterian celor care participa la priveghiul lui Emi Pian. Casa liderului interlop din Rahova a devenit loc de pelerinaj, sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun. Regulile de distanțare nu au fost respectate, iar poliția a imparțit zeci de amenzi.„Am…

- Ținuți la poarta cateva ore, polițiștii și jandarmii au aplicat 30 de amenzi participanților la priveghi și familiei lui Emi Pian. Sute de persoane trecusera pragul imobilului, miercuri, fara masca și distanța fizica, obligatorii prin lege. Amploarea evenimentului „organizat” de membrii clanului Duduienii…

- Amenzi la priveghiul lui Emi Pian, dupa ce zeci de oameni, fara maști și nerespectand regulile de distanțare, s-au ingramadit in curtea liderului clanului Duduianu. Trupul neinsuflețit al lui Florin Mototolea, zis ”Emi Pian”, a fost adus la locuința sa din Rahova, unde așteptau zeci de persoane. Aproape…

- Florin Salam i-a facut sa planga pe toti cei prezenti la priveghiul lui Emi Pian. In tot cartierul se putea auzi vocea puternica a manelistului, melodia sa de jale avand niște versuri extrem de patrunzatoare. Florin Salam, dezvaluiri-bomba despre Emi Pian. Ce fel de persoana era, de fapt,…

- Imagini incredibile in plina pandemie la priveghiul liderului interlop din capitala doborat intr-o o rafuiala cu un rival. Zeci, poate chiar sute de oameni stau practic lipiți unul de altul, iar Poliția și Jandarmeria sunt ținute la poarta. Se intampla in Sectorul 5, in cartierul Rahova, unde oamenii…

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…