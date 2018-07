Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din judetul Iasi, acuzat ca si-a ingropat concubina care inca era in viata, ajutat de fiul sau, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare si obligat sa plateasca daune catre cei trei copii, in valoare de 25.000 de lei.

- Judecatorii instantei supreme au anuntat decizia definitiva in dosarul Gala Bute, pedepsele din prima instanta fiind mentinute.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, in timp ce Elena Udrea va executa 6 ani…

- La Curtea de Apel București are loc astazi un nou termen pe latura civila din dosarul „Baneasa” in care Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare. Aparatorii omului de afaceri cer magistraților incuviințarea unei adrese catre DNA pentru a lamuri implicarea SRI in aceasta ancheta, informeaza…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, miercuri, de instanta suprema, la 2 ani de inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta, in dosarul privind retrocedarea a 43.000 de hectare de padure. Fostul deputat Ioan Adam a primit o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu executare, pentru cumparare…

- Judecatorii ieseni au pus punct unui proces cu acuzatii extrem de sensibile, in timpul caruia o adolescenta si-a acuzat tatal de agresiune fizica. Petru T., originar dintr-un sat din judetul Iasi al carui nume nu il vom publica pentru a menaja identitatea fetei, a fost condamnat la doi ani de inchisoare,…

- Pacientul care a beneficiat de primul transplant de plamani din Romania a suportat bine operația complexa. Barbatul de aproape 50 de ani este monitorizat, conform procedurilor, la Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului „Sfanta Maria” din București. Reprezentanții Spitalului „Sfanta Maria”…

- Statia centrala a SAJ Iasi a raspuns la 7.839 de solicitari, restul fiind cazuri preluate de substatiile din Pascani, Harlau, Targu Frumos, Bivolari, Vladeni, Mircesti, Raducaneni, Tibanesti si Podu Iloaiei. Marea majoritate a solicitarilor, 58,6- au fost reprezentate de urgente medicale, fiind vorba…