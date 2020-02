Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale celor 215 fonduri de investiții locale și straine, aflate in portofoliul membrilor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) au atins in decembrie nivelul de 49,5 miliarde de lei, in creștere cu 2,9% fața de luna anterioara, anunța miercuri AAF."Activele nete ale celor…

- Guvernul Statelor Unite a inregistrat un deficit bugetar de 13,3 miliarde dolari in decembrie, a anunțat luni Departamentul Trezoreriei. In decembrie 2018 defictul a fost de 13,5 miliarde dolari, arata Reuters, potrivit MEDIAFAX.Analiștii chestionați de Reuters au prevazut un deficit de 15…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,47 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 21,32% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea…

- Proiectele de investitii derulate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) beneficiaza de o finantare de aproximativ trei miliarde de lei in 2020, bani care vor asigura decontarea tuturor lucrarilor din acest an, informeaza compania."Sumele individuale alocate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 60,09 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 26,48% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin…

- Activele nete ale celor 219 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna noiembrie cu 2,1%, pana la nivelul de 48,1 miliarde de lei (10,1 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 14,7% de la inceputul anului, conform unui comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Activele nete ale celor 219 fonduri deschise și inchise, locale și straine, au crescut, in noiembrie, cu 2,1%, pana la nivelul de 48,1 miliarde lei (10,1 miliarde euro), o creștere de 14,7% de la inceputul anului, iar intrarile nete ale lunii au totalizat 236 milioane lei(49,4 milioane euro)Potrivit…

- USR anunta ca a depus 60 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2020, cerand inclusiv ”taierea fondurilor pentru academiile de politruci si sinecuristi” si propune suplimentarea fondurilor pentru investitii in infrastructura si pentru educatie.