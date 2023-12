Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și suspendata din activitatea sportiva, aflata in așteptarea deciziei unui nou verdict din partea Curții de Arbitraj Sportiv, Simona Halep face bani serioși. 4,2 milioane de euro i-au intrat in conturi dintr-un foc marii sportive. Simona Halep și-a vandut casa unde și-ar fi dorit sa-și desfașoare…

- In acest weekend, un ciclon mediteranean puternic va afecta o mare parte din sud-estul Europei, inclusiv Romania. Icepand de vineri, va ploua puternic in sudul țarii, dar un aer rece va patrunde dinspre nord, iar ploile se vor transforma treptat in ninsori. Deocamdata, inca exista unele incertitudini…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- Ucraina merita sprijinul, empatia si toata energia noastra in acest proces de reconstructie, a afirmat miercuri Alexandru-Mihai Ghigiu, sef al Cancelariei prim-ministrului Romaniei, la Forumul Rebuilding Ukraine, care are loc la Bucuresti. El a subliniat ca Romania este un partener de nadejde al…

- Introdus tarziu și cu oferte neatractive pentru tineri, serviciul militar ca rezervist voluntar nu a avut succes, iar situația cere o rezolvare urgenta atat cat numarul rezerviștilor Armatei Romane a scazut la o cota periculoasa pentru siguranța naționala. O posibila rezolvare, armata obligatorie.Intrand…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Cotroceni, ca Romania va continua sa sprijine Ucraina in ceea ce privește exportul de cereale.„Am reafirmat angajamentul de a lucra alaturi de partenerii internaționali pentru a facilita exporturile de cereale ucrainene. S-a agreat deja dublarea…

- Volodimir Zelenski a ajuns in Romania, in urma cu putin timp. Este prima sa vizita la Bucuresti, la mai bine de un an și jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si dupa ce a facut turul Europei de cateva ori. Va fi primit la Cotroceni de Klaus Iohannis alaturi de care va sustine și […] Source