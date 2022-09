Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in teatru și cinematografia romaneasca. A murit actrița Camelia Zorlescu, la 84 de ani. Impatimita de teatru, o prezența feminina stilata, o viața in teatru. Peste 30 de ani pe scena Teatrului Nottara, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a fost prins ca vindea substante psihoactive langa scena, la un festival desfasurat in judetul Cluj, informeaza DIICOT. Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni cu substante susceptibile de a…

- ■ spectacolul va avea loc de la ora 21.00, pe platoul de la Turnul lui Stefan cel Mare ■ el va fi fi sustinut de compozitorul si orchestratorul Mihai Toma ■ In cadrul Vacantelor Muzicale la Piatra Neamt, organizatorul, Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare, aduce, in seara de 8 iulie 2022,…

- Stuart Kennedy a venit la audiții cu dorința de a scapa de frica de scena și nimic nu anunța ce a urmat. Dupa doar cateva glume, pupitrul juriului s-a inverzit și comedianții l-au urmarit pe concurent ca la spectacol.

- Un șofer cu camera pe bord a aratat un caz ce poate fi predat la școlile de șoferi: schimbarea direcției de mers fara o minima asigurare.”Uite așa te poate nenoroci o inconștienta”, a spus șoferul. Acesta circula spre Aeroportul Cluj, iar de pe banda intai, o șoferița a virat brusc stanga, pentru a…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…

- U Cluj a revenit in Liga 1 dupa mai bine de 7 ani dupa ce a invins echipa Dinamo București la sfarșitul lunii mai. Cu aceasta ocazie a fost organizata o recepție pentru sarbatorirea promovarii.

- Spectacolul ''Les indes galantes'', in regia lui Andrei Serban, revine marti seara pe scena Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI), pentru prima data in aceasta stagiune, cu cativa invitati speciali, anunta un comunicat de presa transmis luni de catre institutia de cultura ieseana, potrivit Agerpres.…