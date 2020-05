Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus produce efecte extrem de grave, nu numai la nivelul plamanilor. Unui actor, in varsta de 41 de ani, internat in stare grava in Los Angeles, i-a fost amputat piciorul drept, din cauza unei complicații aparute la sistemul venos. Actorul Nick Cordero a primit medicamente pentru a impiedica…

- Cantareata americana Taylor Swift, ale carei concerte programate pe 25 si 26 iulie ar fi trebuit sa inaugureze SoFi Stadium din Los Angeles, o arena construita cu 5 miliarde de dolari, a anuntat vineri ca isi amana toate reprezentatiile live prevazute pentru restul anului 2020 din cauza pandemiei de…

- Directorul de imagine Allen Daviau, de cinci ori nominalizat la Oscar pentru filme „E.T. the Extra Terrestrial” si „Empire of the Sun”, a murit la varsta de 77 de ani din cauza Covid-19, relateaza Variety.

- Fostul atlet italian Donato Sabia, finalist in proba de 800 de metri la doua editii ale Jocurilor Olimpice, a incetat din viata din cauza coronavirusului, la varsta de 56 de ani, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic Italian (CONI).CONI a precizat ca Sabia era de cateva zile la terapie intensiva…

- In plina pandemie, actrita care o intruchipa pe Taylor McBride in serialul “Melrose Place” se bucura zilele trecute de o plimbare in Los Angeles alaturi de sotul ei, actorul Harry Hamlin (68 de ani). Amandoi purtau haine sport, palarii si ochelari de soare, iar Harry avea un suport care ii proteja nasul.…

- Organizatorii Marelui Premiu de la Long Beach au anuntat, miercuri, anularea acestei etape din campionatul automobilistic nord-american IndyCar, programata initial pe 19 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, care ameninta si Cursa de 500 de mile de la Indianapolis o luna mai tarziu, informeaza…

- Comitetul olimpic din Grecia (HOC) a decis sa suspende stafeta tortei olimpice pe teritoriul sau, la o zi dupa aprinderea flacarii olimpice pentru JO 2020, pentru a evita atragerea multimii, din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Flacara olimpica pentru Jocurile de la Tokyo (24 iulie…