O companie britanica a lansat un model in miniatura Aston Martin DB5, destinat copiilor interesați de aventurile celebrului spion 007. Produsa de The Little Car Company, aceasta ediție speciala No Time to Die Aston Martin DB5 Junior are doua treimi din dimensiunea mașinii folosite in filme. Doar 125 de exemplare vor fi fabricate. Prețul? 123.000 […]