- Actorul american Pierce Brosnan, celebru pentru interpretarea personajului James Bond, a primit marți o citatie dupa s-a plimbat pe jos in zonele termale din Parcul National Yellowstone, vestul SUA, ignorand masurile de siguranța, potrivit unor documente judiciare consultate de CNN.Acuzatiile impotriva…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a trei functionari din Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor si APIA.Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul…

- Obligativitatea detinerii de catre conducatorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzator categoriei va fi eliminata, sau cel puțin așa prevede o propunere legislativa a Senatului, adoptata luni. Astfel, va fi suficient doar permisul de conducere pentru alte categorii…

- Romania se confrunta cu perspectiva unui proces la Curtea Europeana de Justiție din cauza nereușitei inchiderii a 31 de depozite de deșeuri. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca CJUE urmeaza sa aduca statul roman in instanța, cel mai probabil pe 14 decembrie. Aceasta…

- Adrian Flavius Cristea, un procuror din Craiova acuzat ca a furat bani si bijuterii depuse ca probe in dosare in care erau cercetati traficanti de droguri, a fost achitat luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa decizia nu este definitiva. Conform deciziei instantei, Flavius Cristea a fost…

- Traficul devine din ce in ce mai stresant pentru clujeni. Luni dupa amiaza, strada Avram Iancu a fost blocata integral iar șoferii au petrecut minute bune in mașini din cauza aglomerației. Aceasta este o situație comuna iar clujenii dau vina, in principal, pe infrastructura orașului și administrația…

- Procurorii cer instanței sa-i condamne la 5 ani, respectiv 7 de inchisoare cu executare pe Claudiu Manda, șeful PSD Dolj, și pe Marius Nicolae Simcelescu, fost director al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Dolj. In speța se judeca apelul DNA, dar și al lui Simcelescu, inițial…