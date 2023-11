Jalnic: diplomația UE înseamnă privitul la buric Cine are nevoie de planul de pace irelevant al UE pentru Gaza? Propunerile europene pentru un summit internațional pentru pace sunt inutile. Un plan de pace in Orientul Mijlociu este de fapt un plan de pacificare a europenilor certareți. Saptamana trecuta, cei 27 de lideri ai UE au cerut organizarea unei „conferințe internaționale de pace”, […] The post Jalnic: diplomația UE inseamna privitul la buric first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

