Jale în trafic! Sute de sancțiuni și zeci de șoferi rămași fără permis, în doar trei zile, pe drumurile din Prahova! V. Stoica Polițiștii prahoveni de la Rutiera ar trebui, probabil, sa stea zi și noapte, minut de minut, in trafic astfel incat sa nu mai existe probleme cu incalcarea regulilor rutiere. Cum acest lucru este imposibil, acțiunile derulate de agenții rutieri se lasa cu sute de sancțiuni și zeci de șoferi ramași fara permise de conducere. Numai in zilele din weekendul trecut, intre 24 și 26 martie, polițiștii prahoveni au desfașurat 15 acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, fiind controlate peste 700 de autovehicule și fiind efectuate 350 de testari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

