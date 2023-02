Jaf la două biserici din Alba Iulia. Hoții au spart cutia milei Doua biserici din Alba au cazut prada hoților. Hoții au spart cutia milei și au plecat cu toți banii donați de credincioși. Intamplarea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Șibot, cand hoții au intrat prin efracție. Aceștia au spart cutia milei și au plecat cu banii adunați. „La fața locului au fost polițiști care au facut cercetari și așteptam sa vedem. Și la noi la Șibot și la Balomir au fost sparte bisericile in noaptea trecuta, hoții cautand bani. Noi estimam ca ar fi fost cam 300 de lei in cutia milei, plus cutia in sine, insa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

