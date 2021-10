Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 septembrie 2021, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 49 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, cu privire la faptul ca a fost amenințata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați…

- Cu doar o zi inainte de inceperea noului an școlar, fostul director adjunct al Liceului Tehnologic Bustuchin, profesor de limba romana al unitații de invațamant, a fost gasit spanzurat. Barbatul a deținut funcția de conducere din 1 septembrie pana pe 3 septembrie, moment in care a demisionat din funcție,…

- Un barbat în vârsta de 77 de ani, din Florești, județul Cluj, a plecat de la locuinta sa, însa nu s-a mai întors. „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 10.00, MARTA GHEORGHE, în vârsta…

- Polițiștii din municipiul Ramnicu Sarat cauta o femeie, de 24 de ani, din localitate, a carei dispariție a fost semnalata in data de 9 septembrie. Georgiana Doinița Fron a plecat voluntar de la domiciliu in data de 19 iulie. Potrivit IPJ Buzau, tanara a plecat in data de 19 iulie impreuna cu cei doi…

- Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, a demarat astazi o acțiune, in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier național. Incepand de astazi, 9 august, polițiștii Direcției de…

- Acum zece zile, minora de 13 ani a ieșit din casa și nu a mai fost de gasit. Parinții au incercat sa o caute de sine statator, insa dupa trei zile, cautarile s-au soldat cu eșec. Nici dupa ce au interveni oamenii legii, nu s-a putut da de urmele fetei.

- Politia din orasul german Haldensleben, situat in nord-estul tarii, se afla in cautarea unui piton cu o lungime de 3 metri, care a scapat din locuinta proprietarului sau, relateaza DPA duminica. Sarpele a disparut sambata si se afla probabil in continuare in libertate in oras, au declarat…