Fiica magnatului Bernie Ecclestone, celebrul patron al Formulei 1, Tamara, a fost „calcata” de hoti in vila de lux care are nu mai putin de 57 de camere situata in cartierul londonez Kensington.

Vila din Londra a Tamarei Ecclestone a fost jefuita dupa ce abia plecase de cateva ore in vacanta de Craciun. Jaful, dupa cum relateaza The Sun, a fost de valoarea a mai bine de 50 de milioane de lire sterline, adica aproximativ 60 de milioane de euro si a constat in bijuterii si bani lichizi.

Hotii au luat la ochi mega-resedinta de lux care valoreaza 70 de milioane de lire sterline……