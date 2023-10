Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul-șef de poliție Mihai Liviu Tartareanu, de mai bine de zece ani șeful Serviciului Acțiuni Speciale din Poliția Buzau, cu o vechime de 22 de ani in Poliția Romana, președinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Romana, și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general…

- Colonelul Vilcu Razvan a dost numit in funcția de prim-adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, incepand cu data de 3 octombrie, ca urmare a promovarii concursului organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane. Ofițerul este absolvent al Liceului Militar…

- Adrian Dinca, locotenent-colonel in cadrul Punctului Național Informare Manifestari Sportive din Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, a semnat un acord de cooperare cu European Think Thank și UEFA. Joi, la Roma, a fost organizata Conferința anuala pe probleme de siguranța și securitate in fotbal.…

- Senatorul Diana Șoșoaca, președintele S.O.S. Romania, a fost astazi la IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgența) unde a primit un buchet de flori și a depus in mod oficial mai multe intrebari legate de situația de la Crevedia. ”In urma vizitelor facute la Parchetul Militar și la cel…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 198.480 de persoane, dintre care 19.913 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Anul trecut in Romania s-au inregistrat 155 de accidente grave cu trotinete electrice, dublu fața de 2021, cand au fost raportate 75 de astfel de accidente, rezultand decesul a 8 persoane, ranirea grava a 131 persoane si ranirea usoara a altor 5, potrivit datelor puse la dispoziție de catre Inspectoratul…

- Zeci de luptatori din trupele speciale ale Poliției Romane au participat, saptamana aceasta, la un stagiu de pregatire inedit, in Tabara de la Poiana Pinului, formatori fiind polițiști israelieni din trupele SWAT. Stagiul reprezinta o premiera pentru Poliția Romana și a fost organizat la inițiativa…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 120.552 de persoane, dintre care 14.207 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…