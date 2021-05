Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor lugojeni de la Investigații Criminale. Oamenii legii incearca sa dea de urma unui tanar de 30 de ani care i-a furat iubitei sale 170.000 euro. Hoțul a ingropat banii furați și a fugit din țara.

- Polițiștii au reușit sa recupereze mare parte din banii furați din casa unei femei din Lugoj. Peste 100.000 de euro au fost gasiți ingropați, la doua adrese dintr-o comuna din Timiș. Polițiștii lugojeni au fost sesizați, in 14 mai, de o femeie, de 38 de ani, cu privire la faptul ca un barbat, de 30…

- In prezent, foarte multe romance lucreaza in strainatate ca ingrijitoare de batrani, deși acestea aduc sume importante de bani in țara, ele sunt ignorate de autoritați, iar de cele mai multe ori nu beneficiaza de protecție sociala, scrie Deutsche Welle. In Romania sunt aproape 2.000 de angajatori care,…

- Proiectul prin care ABA Banat reabiliteaza barajul stavilar și ecluza de la Sanmihaiu Roman, din județul Timiș, a primit 5,25 milioane de lei de la bugetul de stat. Banii sunt necesari pentru a finaliza amenajarea insulei și reabilitarea cantoanelor de exploatare care au destinație administrativa. Termenul…

- Dat deoparte de liderii PSD Timis, Dorel Covaci se lupta pentru pensia speciala care i-a fost anulata de parlamentarii investiti la sfarsitul anului trecut. Covaci a fost deputat si senator in ultimii ani si a beneficiat de o pensie speciala in urma mandatelor din Parlamentul Romaniei. Social-democratul…

- Peste zece mii de pachete cu produse alimentare vor fi distribuite persoanelor din Timiș aflate in risc de saracie și excluziune sociala. Finanțarea este asigurata, in cea mai mare parte, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor. In perioada 8-11 martie 2021 s-au livrat catre primariile din…

- La raportarea de ieri, județul Timiș a ramas, in continuare, cel mai afectat din cauza indicelui ridicat de infectare cu COVID-19, a carui valoarea a ajuns la 5,19 cazuri la mia de locuitori.Cifre de scenariu roșu, respectiv valori de peste trei la mia de locuitori au inregistrat, de asemenea, și Capitala…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa sambata, 6 martie, de fostul concubin care s-a sinucis la scurt timp dupa comiterea faptei. Politistii ilfoveni au deschis o ancheta ampla impreuna cu procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Ilfov pentru a stabili exact in ce conditii s-a produs tragedia.