- Bianca Pop surprinde din nou! Dupa ce in urma cu cateva zile ispita declara ca vorbește cu Jador, acum vrea sa ii faca mai mulți copii. Se zvonește ca cei doi chiar ar putea forma cel mai nou cuplu din showbiz.

- Se afla ea in plin scandal cu clanul Caranilor, dar Bianca Pop are și motive de bucurie! Fosta ispita de la „Insula iubirii” a dezvaluit ca se iubește cu nepotul unui celebru manelist și ca, mai mult, a fost chiar ceruta de soție!

- Bianca Pop a ajuns la capatul puterilor! Fosta ispita de la „Insula iubirii” a povestit, printre lacrimi, cum a fost batuta de un barbat, in recepția unui hotel de pe litoral. In hohote de plans, bruneta a jurat ca se va razbuna crunt pe cei care au umilit-o și care o umilesc.

- "Sunt de trei luni jumatate in izolare deja. Am trecut prin multe stari. Inițial m-a incantat ideea de a avea doua saptamani libere, sa fac tot ce nu reușeam pentru ca nu aveam destul timp. Eram foarte pornita sa vad filme multe, sa citesc mult, sa invaț lucruri noi. Nu am reușit sa vad decat cinci…

- Fosta jucatoare franceza de tenis Marion Bartoli a anuntat pe Instagram ca va deveni mama pentru prima oara, ea urmand sa aiba o fetita, potrivit news.ro."Este o fetita", a scris Bartoli in postarea insotita de o fotografie in care apare o barza ce aduce un copil. Bartoli, in varsta…

- Ana Maria Mocanu abia ce iși gasise marea dragoste și spunea ca e cea mai fericita, insa tot ce e mai frumos repede trece. Cam așa e situația și in cazul ei, deoarece bruneta deja i-a spus adio fostului iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars a facut și primele declarații.

- Mario Fresh și Jador au fost loviți de cațiva indivizi, in timp ce se aflau la malul marii. Cei doi, impreuna cu Alexia Eram au petrecut intr-un club de fițe din Mamaia, in acest weekend, iar la plecare un grup de necunoscuți s-a napustit asupra lor. Acum, artistul a facut primele declarații, pentru…