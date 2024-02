Stiri pe aceeasi tema

- Kamara regreta enorm ca nu a fost selectat și pentru ediția greilor, Survivor All Stars 2024 (PRO TV), așa ca, de data aceasta, e pe post observator, din fața televizorului. Dupa ce a urmarit cu atenție competiția de infarct, cu miza mare, Kamara ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre șansele…

- Un nou scandal a izbucnit miercuri seara, 17 ianuarie, la Survivor All Stars. Scandalul dintre Jador și Zanni a atras atenția tuturor, cei doi acuzandu-se reciproc de faptul ca nu au o atitudine potrivita in timpul jocului. Cantarețul de manele i-a lansat acuzații dure lui Zanni și susține ca tanarul…

- Chiar inainte de Jocul pentru Imunitate, primul de la Survivor Romania All Stars 2024, difuzat in ediția de miercuri, 17 ianuarie 2024, Jador și Zanni au avut o discuție foarte tensionata pe tema simbolului imunitații ascunse. S-a lasat cu jigniri intre cei doi concurenți: „Parșivule, nu poți sa ma…

- Jador, in varsta de 28 de ani, este unul dintre concurenții de la Survivor All Stars! Solistul a acceptat din nou provocarea de a participa la competiția de la PRO TV și revine in Republica Dominicana. Survivor All Stars va debuta marți, 16 ianuarie 2024. 10 Faimoși și 10 Razboinici se vor duela in…

- Prețul petrolului a crescut vineri, 12 ianuarie, deoarece un numar mare de petroliere și-au deviat cursul de la Marea Roșie in urma atacurilor aeriene și maritime ale SUA și Marii Britanii asupra țintelor Houthi din Yemen, dupa atacurile asupra transporturilor maritime ale grupului susținut de Iran.…

- Veste buna pentru romani! O parte dintre datoriile la ANAF vor fi șterse automat, insa doar sub o anumita condiție. Aflați in randurile urmatoare daca va aflați in aceasta categorie. Romanii care vor scapa de datoriile la ANAF La inceputul acestui an, o parte dintre contribuabilii romani vor scapa de…

- Procurorul german care-l ancheteaza pe Catalin Cherecheș spune ca exista posibilitatea ca acesta sa fie cercetat in stare de libertate, precum și sa nu fie trimis in Romania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge fara probleme,…

- Veste importanta pentru fanii serialului fenomen de la Pro Tv. Cand incepe Clanul sezonul 4? Telespectatorii așteapta cu nerabdare inca un sezon din serialul care a facut ravagii la Pro Tv. Oficialii spun ca urmeaza un sezon surpriza care va oferi raspunsuri la toate intrebarile enigmatice. Serialul…