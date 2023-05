Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza cea mai cool calatorie in care ați fost vreodata. Vom urma drumul celei mai electrizante melodii, cu beat-uri și sound jucauș, dar strong. Fiți conștienți de faptul ca purtarea centurilor de siguranța este opționala, intrucat veți dori, cu siguranța, sa dansați și sa va pierdeți in lumea “Get…

- La toamna, Archangels MC Romania va organiza o noua ediție a festivalului care i-a consacrat pe motocicliștii din Argeș și din țara. „Archangels Fest”, ediția a V-a, are loc intre 1 și 3 septembrie, la Aerodromul Topoloveni, organizat cu sprijinul primariei.Vineri, 1 septembrie, concertele incep cu…

- RHM, Jade Shadi și Nethy Aber vin cu the real juice. Sound-urile aventuroase vor fi prezentate urechilor tale in cel mai nou single al lor, “Break My Heart”. O combinație intre Deep House și Dance, piesa vorbește despre vulnerabilitate și despre dorința de a-ți proteja sufletul și inima de durerea din…

- Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" a finalizat proiectul"Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "Elena Cuza" in vederea gestionarii crizei COVID - 19", cod SMIS 144789, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Scoala Gimnaziala "Elena Cuza", cu sediul…

- La doar 16 ani, tanara pianista EVA GARET a uimit deja publicul din Romania, dar și pe cel din strainatate, caștigand numeroase competiții derulate in Spania, Cehia, Rusia, Romania ș.a. A debutat la 11 ani, in 2018, alaturi de Orchestra de Camera Radio, i

- Alice Francis, solista nascuta in Timișoara este protagonista principala a unui inedit spectacol numit „The Firebirds Burlesque Show 2023“ care are parte de o serie de reprezentații in lunile februarie și martie in mai multe orașe din Germania. „Ma bucur mult pentru acest turneu și de faptul ca sunt…

- Caminul Cultural din Mitocu Dragomirnei va gazdui in ziua de miercuri, 8 Martie, un spectacol de muzica și poezie dedicat tuturor mamelor și femeilor din aceasta comuna. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 17.00, iar invitatul special este cunoscutul Walter Ghicolescu. Pe scena vor mai urca ...

- Trompetistul de talie internaționala Alex Sipiagin – ale carui albume au fost nominalizate sau au caștigat premii Grammy – este invitat special intr-un concert extraordinar de jazz prezentat joi, 9 februarie 2023, ora 19.00, impreuna cu Big Band-ul Radio Romania.