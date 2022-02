Jack Savoretti – Doua concerte in Romania in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Iura Luncașu este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de film și televiziune din Romania. Regizorul anunța ca deschide porțile academiei de film, Iura Film Academy la Cluj-Napoca. Relocat de aproape trei ani din București la Cluj, regizorul spune ca iși dorește sa dezvolte o pepiniera de…

- O fabrica detinuta anterior de compania farma Pfizer a fost cumparata de o companie controlata de trei oameni de afaceri importanti. Compania Hexagon a achizitionat fabrica de medicamente Ferrosan, ultima detinuta in Romania de gigantul britanic GlaxoSmithKline (GSK). Anterior, britanicii cumparasera…

- Fostul ministru și parlamentar Varujan Vosganian face o paralela a cazului Novak Djokovici cu deciziile din justiția romana, cand mai multe instanțe au decis anularea HG-urilor Guvernului. „E suficient sa citiți motivațiile Curților de Apel pentru a ințelege dimensiunea abuzurilor și ilegalitaților…

- Hooverphonic vor sustine trei concerte in Romania in 2022, pe 21 mai la Khrunen Musik Halle din Brasov, pe 22 mai la Cluj-Napoca la /FORM Space si pe 24 mai la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Evenimentele vor respecta toate normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Biletele…

- Artista olandeza Sharon Kovacs , cunsocuta publicului larg prin numele sau de scena, KOVACS, va canta sambata 21 mai 2022 la /FORM Space din Cluj Napoca si duminica 22 mai la Quantic Open Air din Bucuresti. Primele 100 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare pe iabilet.ro Evenimentele vor respecta…

