- Jacheta purtata de astronautul american Buzz Aldrin in timpul calatoriei sale pe Luna in timpul misiunii Apollo 11, in iulie 1969, a fost vanduta marți la licitație la New York pentru 2,7 milioane de dolari, a anunțat casa Sotheby’s. Jacheta alba, pe care sunt inscripționate steagul american, logo-urile…

- Un exemplar original din editia princeps (''The First Folio'') a pieselor lui William Shakespeare, cu o valoare estimata pana la 2,5 milioane de dolari, va fi scos la licitatie luna viitoare, informeaza vineri DPA/PA Media, potrivit Agerpres.Tiparita cu aproape 400 de ani in urma, cartea se numara printre…

- Tabloul ''Femme nue couchee'', realizat in 1932 de Pablo Picasso, a fost adjudecat marti pentru suma de 67,5 milioane de dolari in cadrul unei licitatii de anvergura cu opere ale unor artisti importanti, organizata de casa Sotheby's la New York, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Dinamica piata a licitatiilor de opere de arta de la New York a doborat inca un record revendicat de casa Sotheby's: 922 de milioane de dolari pentru reputata colectie Macklowe vanduta in doua parti, in noiembrie 2021 si luni seara, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tricoul purtat de fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona la meciul cu Anglia de la Cupa Mondiala 1986 a fost vandut la licitatie pentru aproape 9,3 milioane de dolari, ceea ce a doborat toate recordurile pentru un tricou sport de colectie, a anuntat miercuri casa de licitatii Sotheby's.

- Portretul muzei si partenerei lui Picasso, Dora Maar, pictat in 1939, a fost cumparat la licitatia casei Sotheby's din Hong Kong, organizata miercuri seara, pentru 21,6 milioane de dolari de un colectionar japonez. Aceasta suma a fost mai mare comparativ cu estimarea de 17,6 milioane de dolari, potrivit…