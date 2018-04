Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata Maicii Domnului: Azi se oficiaza slujba de sfintire a apei, cunoscuta ca Agheasma Mica. Ce trebuie sa facem pentru un an bogat

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in prima vineri dupa Paști, Biserica Ortodoxa sarbatorește Izvorul Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor.

- Sarbatoarea “Izvorul Tamaduirii” va avea loc in 13 aprilie, de la ora 8, la Manastirea Stramba, ocazie cu care va avea loc Slujba de Sfințire a Apei, Taina Sfantului Maslu, Slujba Utreniei, iar de la ora 9,45 se va desfașura Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie oficiata de precuviosul parinte stareț Arhim.…

- CHIȘINAU, 19 ian — Sputnik, C. S. Creștinii ortodocși din țara noastra sarbatoresc astazi Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos. Din cauza prigoanei creștinilor din perioada comunista, generații întregi au fost lipsite de posibilitatea de a învața religia în școala.…