Guvernatorul Bancii Centrale, Elvira Nabiullina, a declarat luna trecuta ca forta de munca epuizata a Rusiei provoaca o criza acuta de forta de munca si ameninta cresterea economica, deoarece Moscova pompeaza resurse bugetare si fizice in armata. Sute de mii de rusi au parasit tara in urma a ceea ce Kremlinul numeste operatiunea sa militara speciala din Ucraina, care a inceput in februarie 2022, inclusiv specialisti in IT cu inalta calificare. Cei care au plecat din tara fie nu erau de acord cu razboiul, fie se temeau sa fie chemati sa lupte in el. Iesirile s-au intensificat dupa ce presedintele…