”Izoleta și contacții” FUMIGENE DE WEEKEND (130) FUMIGENE DE WEEKEND (130) Pentru cei care nu au observat, e o primavara nebuna afara. Au inflorit zarzarii, au rasarit brebeneii, iar viorelele te amețesc cu parfumul lor! Și tot pentru cine n-a bagat de seama inca, in fața coronavirusului, EVALI a disparut ca prin farmec STOP Niciun caz nou și niciun articol despre obstrucția pulmonara din cauza careia au murit 60 de americani și s-a declanșat cruciada antivapat. Cu o singura excepție, Florin Mihalțan care, in plina nebunie declanșata de Covid-19, publica in revista Pneumonologia un ”studiu” lung cat o zi de post despre...EVALI.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

