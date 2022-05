Izolarea și singurătatea sunt principalele probleme pentru persoanele în vârstă Un studiu, publicat in Journal of Clinical Psychiatry, a analizat date de la aproape 1.700 de participanți cu varsta de peste 50 de ani. Dintre acești participanți, aproximativ jumatate locuiau in camine de batrani și jumatate locuiau singuri. In general, cercetatorii au constatat ca participanții care locuiau in camine de batrani erau mai puțin predispuși sa sufere de depresie și anxietate decat cei care locuiau singuri. De asemenea, studiul a constatat ca cei care locuiau in camine de batrani aveau niveluri mai ridicate de stima de sine, sanatate fizica și implicare sociala decat cei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

