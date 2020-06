Stiri pe aceeasi tema

- Alerta privind fenomene meteorologice periculoase cu efect imediat, emisa de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, marti seara, s-a adeverit... The post Rupere de nori langa Timisoara! Pompierii au intervenit de urgenta appeared first on Renasterea banateana .

- Acordul favorabil exprimat de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP), respectiv Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI), in vederea organizarii funeraliilor parintelui arhiepiscop Pimen s-a realizat strict pe variantele exprimate de organizator si nu au prevazut…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis ca, incepand de astazi, 13 mai, sa permita deschiderea parcurilor și a locurilor de joaca... The post E oficial! Incepand de astazi, timișorenii au liber la plimbari in parcuri si acces in locurile de joaca appeared first on Renasterea banateana .

- Deciziile de inchidere a parcurilor au fost luate de comitetele pentru situatii de urgenta, la nivel local, Guvernul nu a interzis niciodata accesul oamenilor in parc, a declarat miercuri prim-ministrul Ludovic Orban. "Am mai spus inca de o suta de ori pe tema asta: Guvernul,…

- Bilantul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul cazurilor de infectare a depașit 13.500, cu aproape 350 de cazuri noi - potrivit celei mai noi raportari oficiale. A crescut însa semnificativ și numarul celor vindecați, la 5.269,…

- Ca urmare a deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Direcția de Sanatate Publica Timiș deruleaza, in cadrul laboratoarelor acreditate din Timișoara, testari ale personalului de ingrijire din cadrul centrelor rezidențiale de asistența a .... The post Trei angajate ale unor centre pentru…

- O noua linie telefonica de tip TelVerde va fi funcționala de luni pana sambata, in intervalul orar 8.00 - 24.00, anunța Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Noul numar de telefon ofera suport psihologic si sprijin social. The post Coronavirus. O noua linie telefonica TelVerde pentru suport…

- 64% din cazurile cu COVID-19 sunt la persoane ce au intre 30 și 59 de ani Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Autoritațile au prezentat o repartiție pe grupe de vârste a românilor infectați cu noul coronavirus. Cele mai multe îmbolnaviri sunt din grupa…