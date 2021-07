Scantei in Casa Mireasa! La scurta vreme dupa ce și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe iubita lui, Izabela, Blaze se arata tensionat in fața camerelor. Concurentul este din ce in ce mai confuz in ceea ce privește relația sa. In urma cu scurt timp, cuplul și-a aruncat diferite reproșuri pe un ton ridicat. Cum o sa evolueze dragostea dintre cei doi?