Universitatea Craiova a pierdut cu Farul, scor 1-2, iar la finalul jocului antrenorul Ivaylo Petev a trans concluziile. Tehnicianul bulgar s-a aratat dezamagit de evoluția elevilor sai. A fost suparat in special pe jocul din prima repriza, cand s-au incasat foarte ușor cele doua goluri. In opinia lui Petev, alb-albaștrii au fost lipsiți și de noroc in partea a doua. Atunci și-au creat numeroase ocazii de gol, dar au ratat, fie a aparat Aioani. Ivaylo Petev spera sa regleze toate problemele consemnate in aceasta saptamana. El vrea ca la meciul cu FCSB echipa sa arate un fotbal de calitate. VEZI…