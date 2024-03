Antrenorul formației Universitatea Craiova , Ivaylo Petev, a admis ca inceputul meciului cu CFR Cluj a fost nemulțumitor. El a apreciat revenirea și modul cum au luptat elevii sai, savurand totodata victoria. „Vreau sa-i felicit pe jucatori și pe fani. In prima repriza am facut multe greșeli individuale. CFR cred ca a avut 8 cornere. Ok, au fost mai combinativi decat noi, dar am avut și noi situații bune. Per total a fost echilibrat. Suntem mulțumiți cu cele 3 puncte pentru ca nu e ușor sa caștigi aici. Am fost nervos din cauza greșelilor, a trebuit sa schimb la pauza. Am meritat in multe meciuri…