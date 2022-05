„Ivanov“ de A. P. Cehov revine la Sala Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Compania 'Liviu Rebreanu' a Teatrului National Targu Mures a anuntat, miercuri, punerea in scena a premierei "Povesti din viitor", o productie de tip devised theatre, o creatie colectiva in regia lui Adi Iclenzan, in care sapte actori prezinta tot atatea variante de viitor. Fii la curent cu…

- Teatrul Național Targu Mureș anunța cu bucurie reluarea unui spectacol complex, cu partituri actoricești de exceptie: Ivanov de A.P. Cehov, in regia lui Claudiu Goga. Reprezentatia va avea loc miercuri, 11 mai, ora 19.00, la Sala Mare. Piesa lui A.P. Cehov spune povestea lui Nikolai Ivanov, un moșier…

- Mereu relevanta, actuala si plina de farmec, dramaturgia lui Mihail Sebastian continua sa incante noi generatii de spectatori. Teatrul National Targu-Mures – Compania „Liviu Rebreanu" readuce pe scena Salii Mari unul dintre cele mai indragite texte semnate de Mihail Sebastian: comedia „Jocul de-a vacanta".…

- Actorul si regizorul Stefan Roman, profesor de Actorie la Universitatea de Arte din Targu-Mures, a montat in cadrul unui examen de licenta, cu 9 studenti in distributie, piesa „Clasa noastra" de Tadeusz Slobodzianek. Rezultatul a fost remarcabil, iar productia-examen a fost preluata de Teatrul National…

- Compania „Liviu Rebreanu" a Teatrului Național Targu Mureș face apel persoanelor care doresc și pot sa contribuie la suplimentarea fondurilor necesare bunei functionari a Teatrului National Targu-Mures, intr-un an in care bugetul institutiei a fost drastic diminuat. Cei care doresc sa contribuie, o…

- "Villa Dolorosa", spectacol al la Teatrului National Targu-Mures – Compania „Liviu Rebreanu reconfigureaza perspectiva teatrului ca arta a apropierii. Cunoscutul regizor de teatru Theodor-Cristian Popescu pleaca de la textul Rebekkai Kricheldorf, „Via Dolorosa" și transforma „drumul patimilor" intr-un…