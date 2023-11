Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre copiii lui Donald Trump, pe care i-a asociat mereu afacerilor si carierei sale politice, sunt audiati incepand de miercuri ca martori, la New York, in procesul civil cu privire la fraude care-i ameninta imperiul imobiliar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Donald Trump Jr, in varsta de…

- Donald Trump Jr, in varsta de 45 de ani, a ajuns miercuri la tribunal, in Manhattan, la inceputul audierii, insa interogatoriile martorilor precedenti de pe lista nu s-au terminat. Defilarea clanului Trump urmeaza sa continue cu Eric Trump, in varsta de 39 de ani. Amandoi sunt vicepresedinti ai Trump…

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie intr-un dosar de frauda in afaceri intentat impotriva tatalui și fraților ei, a decis vineri, 27 octombrie, un judecator din New York, informeaza BBC News.Anterior, ea a incercat sa evite marturia in fața instanței, argumentand ca s-a mutat din oraș și nu mai…

- ”Sunt blocat aici pentru ca am de a face cu o procuroare generala corupta, care comunica cu Departamentul Justitiei la Washington pentru a ma tine ocupat”, a tunat fostul presedinte republican miercuri in fata presei care-l astepta in afara salii de sudieri a Palatului de Justitie din Manhattan, la…

- Donald Trump si doi dintre copiii sai, Donald Trump Jr si Eric Trump, au fost declarați marți de un judecator din New York responsabili de „frauda” financiara „repetata” in anii 2010 in evaluarea activelor Organizatiei Trump, chiar inainte de inceperea luni a procesului civil in acest caz, transmite…

