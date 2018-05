Iustin Paraschiv aloca 4,4 milioane euro pentru achizitia fostei ferme Avicola Targu Jiu

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a cerut celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele dupa ce o defectiune tehnica a facut ca o parte din acestea sa fie stocate in format text in sistemul informatic al companiei, transmite Reuters. Operatorul retelei de socializare a anuntat ca a remediat defectiunea si…

- ♦ McDonald’s Romania a obtinut in 2017 afaceri de 687 mil. lei (150 mil. euro), cu aproape 14% mai mult decat in 2016 ♦ Aflat pe un trend ascendent de cinci ani, businessul este cu 70% mai mare decat in 2012, cel mai slab an din ultimul deceniu ♦ Compania este liderul pietei locale de restaurante dupa…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Adunarea creditorilor Oltchim a aprobat la inceputul acestei saptamani oferta si contractul de vanzare a Diviziei Materiale de Constructii Ramplast, incheiat cu Dynamic Selling Group, valoarea tranzactiei fiind de 2,6 milioane euro, fara TVA, informeaza compania. Conform celui mai recent…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Subsidiara locala a grupului britanic Vodafone s-a apropiat puternic anul trecut de liderul industriei locale de telefonie mobila - subsidiara grupului francez Orange din punct de vedere al numarului de clienti de telefonie mobila, diferenta dintre cei doi operatori reducandu-se la jumatate in decembrie…

- • Estimarile ministrului Petcu nu s-au adeverit! Anul 2017 a fost unul profitabil pentru Complexul Energetic Oltenia. Profitul estimat de oficialii CEO este mai mic insa decat cel anunțat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, in octombrie, la Targu-Jiu. Profitul estimat de unul dintre…