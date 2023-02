Iuliu Maniu. Glose la comemorare In noua intocmire statala ce a urmat Marii Uniri, multi dintre ctitorii sai au fost dezamagiti ori marginalizati, intrucat nu au acceptat compromisurile si practicile politicianiste din Regat. Iuliu Maniu a fost singurul din generatia unionista care a rezistat in politica mare, reusind sa se impugna intr-un mediu politic extrem de fluid si de sofisticat, in cel mai rau sens. Zestrea lui istorica si morala i-au dictat o conduita adesea inflexibila, dar mereu dreapta, iar prestigiul lui incontestabil i-a provocat pe inamicii sai politici. S-a nascut la 8 ianuarie 1873, la Badacin si a murit la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

