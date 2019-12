Stiri pe aceeasi tema

- Liniile de tramvai 1, 10 și 41 vor funcționa toata noaptea de Revelion, fiind acoperite, astfel, cele mai solicitate zone din Capitala, informeaza Societatea de Transport București. Calatorii vor avea la dispoziție și autobuzele tuturor liniilor de noapte.„In noaptea de Revelion, STB SA va…

- Primul Razboi Mondial a schimbat profund Romania. Experienta traumatizanta a razboiului a produs modificari radicale in constiinta romanilor. Asteptarile romanilor fata de clasa politica erau acum mult mai mari. La aceste asteptari au contribuit si promisiunile facute de regele Ferdinand taranilor in…

- Operatorul telecom Orange a anuntat marti ca Romania este prima tara din grup in care se lanseaza servicii 5G, iar cea mai mare viteza 5G este de pana la 1.2 Gbps la download in Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi.”De astazi, clientii Orange Romania se bucura de acces la reteaua Orange 5G, disponibila…

- Iuliana Marciuc si Adrian Enache sunt in culmea fericirii. Acestia au avut parte de un eveniment foarte important din viata lor, veste pe care au impartasit-o cu fanii pe retelele de socializare.

- Surpriza pentru admiratorii emisiunii "Insula Iubirii"! Cati Dimache, fosta concurenta, l-a uitat pe Razvan si iubeste din nou. Nu se ascunde si si-a asumat relatia pe retelele de socializare.

- Fostul presedinte al PSD Victor Ponta sustine ca Darius Valcov este in continuare consilier al premierului Viorica Dancila, chiar daca "probabil nu mai are functia oficiala". Ponta afirma ca Valcov se ocupa in continuare "de probleme de finante ale tarii"."Domnul Valcov e acolo, toata lumea…