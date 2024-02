Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere existența dosarului in care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia sa demisionez din toate functiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legatura cu aceasta speța. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispozitia procurorilor toate informatiile si datele solicitate.Colaborez…

- Presedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a anuntat joi seara ca demisioneaza din toate functiile detinute in PNL, dupa ce a fost pus sub control judiciar in urma anchetei DNA, scrie Agerpres. Dumitescu este prim-vicepresedinte PNL si presedinte al PNL Prahova. ”Avand in vedere existenta dosarului…

- Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anunțat joi seara, intr-o postare pe pagina lui de Facebook, ca demisioneaza din toate functiile detinute in partid, motivand ca "partidul nu are nicio legatura cu…

- Demersul procurorului privind aplicarea masurii preventive sub forma de arest la domiciliu a fost admis parțial, fiind dispus in privința celui de-al doilea judecator masura preventiva liberarea provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 zile, anunța Procuratura Anticorupție.