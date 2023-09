Stiri pe aceeasi tema

- Blocul operator al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a trecut printr-un proces de modernizare. Acesta a fost dotat cu echipamente de ultima generatie. Noile sali vor fi date in folosinta in saptamanile viitoare. Potrivit declaratiilor facute de catre Iulian Dumitrescu, presedintele Consiliului…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins, marți, 12 septembrie, plangerea facuta de societatea Edificia Concept impotriva celui de-al doilea rezultat al licitației pentru realizarea studiului de fezabilitate destinat construirii unui complex medical, proiect despre care vorbește inca…

- In baza unui parteneriat intre Consiliul Judetean Prahova si OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de sud-est si, implicit, din tara noastra, doneaza doua milioane de euro pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Aceasta suma este destinata…

- OMV Petrom anunta ca suplimenteaza cu 2 milioane de euro contributia sa pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Este a treia contributie pentru aceasta institutie medicala si se adauga sponsorizarilor in valoare de 5 milioane de euro din ultimii doi ani.Spitalul…

- Spitalul va dispune de un bloc operator total renovat si echipat, proiectat sa sustina interventii de complexitate ridicata. ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, suplimenteaza cu 2 milioane de euro contributia sa pentru modernizarea blocului operator al Spitalului…

- V. Stoica A ințepenit la stadiu de evaluare a ofertelor ”marele proiect” al lui Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova – de construire a unui complex medical, cu spital modular, aproape de actualul sediu al Spitalului Județean de Urgența Ploiești! Consiliul Național de Soluționare…

- V.S. Ministerul Sanatații a lansat, vineri, 30 iunie, licitația pentru echipamentele de radioterapie destinate Spitalului Municipal Ploiești, o achiziție extrem de importanta pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Dupa finalizarea cladirii in care va funcționa laboratorul de radioterapie…

- V. Stoica Așa-zisa ”extensie” a Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din Capitala, care ar urma sa iși inceapa activitatea la Ploiești din aceasta toamna, va fi un fel de struțo-camila, cel puțin in primul an de activitate, daca luam in considerare declarațiile facute de președintele…