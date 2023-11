Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu președintele Klaus Iohannis și Carmen Iohannis, din timpul vizitei din Africa, au aparut pe rețelele sociale. Cuplul prezidențial s-a plimbat in weekend cu o nava de agrement privata de mare viteza.

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Tanzania s-a desfașurat dupa un protocol diferit fata de Kenya. La programul oficial sotia președintelui Romaniei, Carmen Iohannis și sotul președintei Tanzaniei nu au fost prezenti. Nici la dineul oficial nu au participat.

- Vizita lui Klaus Iohannis in țarile din Africa imbina partea de discuții cu omologii cu deplasari in natura, intr-un context tensionat, avand in vedere ca pentru Kenya și Tanzania nu sunt recomandate deplasarile, fiind pericol de atentate teroriste.

- Klaus și Carmen Iohannis au mers in vizita joi la liceul de fete Uthiru, din Kangemi, in cadrul vizitei de stat a președintelui in Kenya. Șeful statului a transmis ca Romania a facut o donație prin programul de asistența pentru dezvoltare. De asemenea, la evenimentul de inaugurare a fost organizat un…

- Turneul african al președintelui continua. Dupa incheierea vizitei in Kenya, Klaus Iohannis va ajunge in Zanzibar. Șeful statului urmeaza sa petreaca patru zile in Tanzania, anunțul a fost facut recent de presa locala. Din safari, Klaus Iohannis ajunge in Zanzibar Urmatoarea oprire in turneul african…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in țari din Africa, printre care Kenya , are mize economice inexistente, in opinia unui analist, in vreme ce costurile financiare ale deplasarii sunt considerabile. Și, totuși, ce putem primi noi și, implicit, Klaus Iohannis de la Kenya ? Niște mailu-uri „cum ca am…

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…

