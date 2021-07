Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Atanasiu, tanarul mort in explozia de la Petromidia de la Navodari, este inmormantat astazi. Soția lui este ingenuncheata de durere in ziua in care tatal fiicei sale de doi ani e condus pe ultimul drum, susținand ca odata cu pierderea lui a ars fiecare bucațica din sufletul ei. Iata ce mesaj…

- Tanarul care si a pierdut viata, vineri, in urma unei explozii produse la Rafinaria Petromidia, este condus astazi pe ultimul drum.Iulian Atanasiu, victima deflagratiei de vineri de la Petromidia, va fi inmormantat astazi la Navodari. Tanarul avea 32 de ani si era tatal unui copil de doi ani.Slujba…

- In urma incendiului care s-a produs vineri pe platforma industriala Petromidia un om a decedat. Este vorba de Iulian Atanasiu, de 32 de ani. Alti cinci colegi de-ai sai au fost raniti: trei au ramas internati la spitalul din Constanta si alti doi au primit ingrijiri medicale la Spitalul Clinic de Urgenta…

- Soția tanarului mort in catastrofa de la Petromidia și-a facut din nou auzit strigatul de disperare pe rețelele de socializare. Femeia se pregatește sa-l inmormanteze pe tatal fiicei ei, Iulian Atanasiu, cu inima impietrita de durere. Aceasta a postat un mesaj sfașietor cu cateva ore inainte de evenimentul…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul mort in deflagratia de la Petromidia, de vineri de la pranz a scris pe contul sau de Facebook, drama prin care traieste. Nu vrem sa intervenim in cniun fel ae text si il redam in continuare asa cum este pe constul sau de socializare:…

- Sotia lui Iulian Atanasiu, tanarul decedat ieri in tragedia de la Petromidia, angajata si ea tot acolo, a gasit puterea de a scrie, azi noapte, in jurul orelor 22.00, cateva cuvinte pe contul sau de Facebook, la aflarea tristei vesti. Redam mai jos, integral, postarea "Citez "In clipa in care ne nastem,…

- Ultimul mesaj postat pe facebook de Iulian Atanasiu este din data de 1 iulie. “Cine se trezește de dimineața, lucreaza in ture”. “Mai bine nu era tura ta!” i-au scris prietenii pe pagina de socializare dupa aflarea veștii ca Iulian Atanasiu a murit carbonizat in explozia urmata de incendiu de la Petromidia…

- Populatia din zona Navodari, Corbu, dar si turistii aflati pe litoral in zona Mamaia si Mamaia Nord au fost sfatuiti sa evite zona Petromidia pe o distanta de 1 kilometru, sa ramana in locuinte cu geamurile inchise si sa nu se expuna la noxe. Explozia urmata de un incendiu uriaș a avut loc vineri, in…