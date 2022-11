Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani alaturi de iubitul ei, Mihai Alexandru. Criticul de moda a postat pe rețelele de socializare o imagine cu partenerul ei, dar și un mesaj emoționant. Iata in ce ipostaza romantica s-au fotografia cei doi indragostiți!

- Mikaela, fiica Iuliei și al lui Mihai Albu a implinit in urma cu cateva zile 13 ani, iar mama ei i-a oferit o experiența pe care nu o va uita niciodata. Criticul de moda a postat imagini cu fiica ei, alaturi de care apare rar in public.„Dupa ce anul trecut contul de @instagram a fost inchis, deși nu…

- In cadrul emisiunii Poliția Modei, moderata de Iulia Albu la Antena Stars, criticul de moda a analizat ținuta purtata de Ozana Barabancea la un eveniment monden organizat recent. “Daca vreți in general in viața voastra sa purtați o camașa de noapte, puneți-va o camașa de noapte pe voi. Este mult mai…

- In ediția de saptamana aceasta de la Poliția Modei, Iulia Albu a ajuns sa comenteze una dintre ținutele Ozanei Barabancea, dupa ce aceasta a fost la un eveniment important, dar care venea de la munca. Criticul de moda a avut un atac dur la apariția juratei de la Te cunosc de undeva. Iata cum i-a analizat…

- Eric de Oliveira și Luis Gabriel au reușit sa se califice in finala saptamanii „Splash! Vedete la apa”. Alaturi de ei vor concura in gala din aceasta seara, de la ora 20:00, Mellina, Zanni și alți doi concurenți aduși cu ajutorul wild card-urilor de Iulia Albu și Nea Marin. Iar Clara Gherase, care e…

- Gala de seara trecuta a emisiunii „Splash! Vedete la apa” a fost plina de surprize, emoții și a inregistrat chiar și o premiera. Cristi Iacob i-a cedat locul sau Mellinei in semifinale, iar in urma celei de-a doua sarituri, cantareața s-a calificat in finala saptamanii a show-ului. In timp ce ea s-a…

- Victor Slav și-a facut apariția joi seara, 18 august, in emisiunea „Splash! Vedete la apa”, in postura de concurent. A sarit in bazinul olimpic din Bacau, a fost apreciat de jurați și incurajat de fiica lui, scrie a1.ro. Totodata, prezentatorul a spus ce ii da mari batai de cap acum. Dupa ani de zile…